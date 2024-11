Secteur de la Santé : 3500 mille recrutements en 2025

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé, lors des travaux de la plénière de ce lundi, à l’Assemblée des représentants du peuple, que son département prévoit 3500 recrutements en 2025, dont 390 médecins spécialistes et ce, pour combler les postes vacants.

Il a, par ailleurs, indiqué que le budget de son département pour 2025 s’élève à environ 4000 millions de dinars, soit 70 millions de plus par rapport à 2024.

Il a précisé que 30% du budget seront consacrés au programmes de santé de base, alors que 40% seront alloués au programme des recherches et des services hospitaliers universitaires. « 150 millions de dinars seront, par ailleurs, destinés aux hôpitaux régionaux et à la Pharmacie centrale, alors que 645 millions seront investis dans les infrastructures hospitalières et les équipements », a-t-il souligné.