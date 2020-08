Sécurité informatique: L’ANSI met en garde contre une nouvelle vague d’extorsion

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique a mis en garde contre une nouvelle vague d’extorsion, de type » Spam Extorsion / Sextortion « , qui consiste à la réception d’un email depuis un pirate indiquant qu’il dispose de tous les mots de passe de sa victime, qu’il a pris le contrôle à distance de son navigateur web et qu’il l’a filmée, via sa webcam, lorsqu’elle a accédé aux sites web pornographiques.

Le pirate demande, ensuite, à sa victime de payer une somme d’argent (rançon) pour qu’il ne diffuse pas ses données piratées ainsi que ses vidéos filmées sur les réseaux sociaux, a expliqué l’agence, mercredi, dans un communiqué.

Pour se protéger de ce type d’escroqueries, l’ANSI a appelé les internautes à être vigilants et refuser toute demande d’acte illicite sur Internet.

Elle recommande également de désactiver les webcam ou toute autre caméra connectée à Internet lorsque vous n’ y avez pas besoin et de ne pas répondre aux emails non sollicités demandant vos informations personnelles : numéro CIN, numéro de passeport, identité bancaire ou mots de passe.

L’agence conseille aussi de ne pas payer la rançon et de ne pas enregistrer ni login, ni mots de passe et identifiants bancaires dans les navigateurs web.

L’installation des extensions » Netcraft » et » adblockplus » dans le navigateur web pour se renseigner sur la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses est aussi recommandée par l’agence.

Les internautes sont appelés à utiliser un compte utilisateur avec des privilèges limités pour se connecter à Internet et à vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail ou affiché sur votre mûr de Facebook / Twitter / Instagram.

En cas de doute, il vaut mieux ne pas répondre aux messages d’expéditeurs et ne pas cliquer pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimez le immédiatement.