Servicom liquide sa filiale IT et introduit des plaintes en dédommagement contre l’ARRU et l’OMMP

Le 1er trimestre 2020 chez Servicom, a a été marqué, d’abord par la mise en liquidation définitive de la société Servicom IT, filiale de Servicom qui était active dans la distribution d’équipements de téléphonie. La société Servitra a introduit aux tribunaux compétents plusieurs dossiers de demandes de paiements et de dédommagements contre certains de ses clients et notamment l’ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) et l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports). L’entreprise enregistre aussi la signature de plusieurs nouveaux projets importants dans le secteur de climatisation durant les deux premiers mois de l’année.