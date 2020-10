Sfax : Aménagement d’un centre covid-19 au sein du nouvel hôpital

Un centre covid19 devra être installé prochainement dans le nouvel hôpital universitaire de Sfax créé en 2019 grâce à un don chinois et portant le nom du défunt Slim Chaker, a annoncé le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati.

D’une capacité de 157 lits, le centre sera le plus grand à l’échelle nationale, a-t-il indiqué à l’agence TAP, précisant que les efforts sont coordonnés aux plans régional et national pour assurer le démarrage de ce centre dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le directeur régional de santé, Jawher Mokni a souligné que le gouvernorat de Sfax a reçu un appui financier de 3,9 millions de dinars pour le renforcement des compétences et des équipements des établissements hospitaliers dans la région.

La même source a ajouté que le financement octroyé par le ministère de santé a permis l’acquisition de 17 appareils de réanimation au profit de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax.