Sfax-covid: Fermeture de plusieurs classes et établissement éducatifs

Plusieurs classes et établissements éducatifs ont été fermés, lundi, dans le gouvernorat de Sfax à l’issue des recommandations de la direction régionale de la médecine scolaires et universitaire face à la hausse des contaminations par le covid auprès des élèves et du cadre éducatif.

Ainsi, le lycée pilote de Sakiet Ezzit a fermé ses portes lundi 10 janvier 2022 pour 10 jours après la présence de plus de 3 cas positifs au coronavirus dans 3 classes différentes.

Dans le même contexte, le commissariat régional de l’éducation Sfax 1 a fermé la semaine dernière pour les mêmes raisons une école primaire située dans la délégation de Graiba en plus d’une classe d’une école primaire et une autre dans un collège à Sfax-ville.