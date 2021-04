Sfax-covid19: 6 décès et 177 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Sfax a enregistré 6 nouveaux décès des suites du coronavirus (COVID-19) et 177 nouvelles contaminations à l’issue des résultats de 579 analyses, selon le dernier bilan de la direction régionale de la santé.Selon le même rapport, 28 patients sont en réanimation, 124 patients dans les services (COVID-19) et 60 personnes sont prises en charge dans les cliniques de la région.Depuis le début de la pandémie, le gouvernorat de Sfax a enregistré 26453 cas de contamination dont 23272 guérisons et 719 décès.

- Publicité-