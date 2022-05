Sfax-Salon SMA Medfood: Hommage aux producteurs tunisiens d’huile d’olive primés dans des concours internationaux

Lors de sa participation à la 13ème édition du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Industrie agroalimentaire « SMA Medfood » organisé du 18 au 22 mai à Sfax, M. Antonio Vitone, Directeur général de la société italienne « Vitone Eco », qui fête 30 ans d’existence en Tunisie, a loué la détermination, la passion et le professionnalisme des exportateurs d’huile d’olive tunisienne qui leur a valu l’obtention les premiers prix dans de nombreux concours internationaux.

« L’huile d’olive tunisienne est l’une des meilleures huiles au monde », a-t-il déclaré dans un hommage rendu aux sociétés tunisiennes de production et d’exportation d’huile d’olive lauréates du dernier prestigieux concours Marino Solinas à Madrid.

Il a mis en évidence l’importance de ces prix dans l’amélioration de l’image de marque de l’huile d’olive tunisienne dans un marché mondial qui connait une rude concurrence.

Répondant à une question sur le taux toujours en-deçà des attentes de la mise en bouteille, M. Vitone a expliqué : « Pour augmenter l’exportation, il faut faire la conquête des marchés et améliorer en permanence la qualité de son produit en fonction des exigences et besoins des marchés internationaux, et c’est la tâche la plus difficile à laquelle peut faire face un exportateur. Et pourtant les exportateurs tunisiens le font ».

Pour sa part, le Président et fondateur du groupe tunisien CHO (l’un des plus grands groupes au monde dans ce doamine), M. Abdelaziz Makhloufi a considéré que l’emballage et la mise en bouteille de l’huile tunisienne ont franchi de grands pas, ajoutant que « ce n’est pas une chose aisée que les grandes surfaces dans les pays développés enlèvent une bouteille italienne ou espagnole de l’étalage et mettent une bouteille tunisienne à sa place ».

En 2005, la Tunisie a exporté 500 tonnes d’huiles d’olive en bouteille. Aujourd’hui le chiffre a atteint 30 mille tonnes exportées dans 50 pays, a-t-il indiqué, se félicitant du partenariat avec l’Italie dans ce secteur.

Pour sa part, la chercheuse à l’Institut de l’Olivier de Sfax Mme Naziha Kammoun a fait savoir que plus de 150 producteurs tunisiens d’huile d’olive ont été primés dans de prestigieux concours, mettant en évidence l’importance du partenariat international et son impact positif sur la qualité d’huile produite.

De son côté, le Président du festival de l’olivier de Sfax M. Faouzi Zayani a estimé que pour pouvoir améliorer la qualité et conquérir de nouveaux marchés, il est nécessaire de mettre en valeur les spécificités des huiles et olives tunisiennes car toutes les huiles sont bonnes sur le marché international et sont soumises à la concurrence.

Rappelons que les sociétés primées lors du dernier concours international de Madrid Marino Salinas sont la Société CHO COMPANY à Sfax, catégorie vert léger et la Société Ferjani à BouAgroub, catégorie petit producteur ( 1er Prix), la Société Biolive Company à Zaghouane, catégorie vert léger et la Société Agricole Nour El Ain à Sfax catégorie mur (2ème Prix) et la Société Tunisian American Olive Oil Company au Kef, catégorie vert léger et la Société Fendri Slim à Sfax, catégorie mur (3ème Prix).