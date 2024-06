Sfax: Une centaine de PME intégrées dans le programme tuniso-européen « Insadder »

L’évaluation du projet « Insadder » (J’exporte), a été au centre d’une journée d’information organisée, jeudi à Sfax, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en coopération avec la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le programme « Insadder », lancé en 2021 en partenariat avec le ministère de l’Économie est financé par l’Union européenne à hauteur de 7 millions d’euros (23 millions de dinars tunisiens).

Il profite actuellement à une centaine de PME et projette de fournir un appui technique à 30 nouvelles entreprises tunisiennes en 2024, a indiqué à la TAP, Le directeur du programme de soutien aux petites et moyennes entreprises à la (BERD), Zakaria Louati

« Le programme vise à améliorer la compétitivité des PME tunisiennes sur les marchés étrangers, à travers un soutien dispensé en financements fournis aux entreprises actives dans divers domaines tels que la transformation numérique, l’amélioration de la qualité de production, l’obtention des normes internationales et l’aide à la transition énergétique vers une économie verte », a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur général de la CCIS Hichem Elloumi, a déclaré que « Cette journée d’information s’inscrit dans le cadre des travaux de la Chambre qui entreprend d’encadrer les PME et d’appuyer et accompagner tout projet susceptibles d’améliorer leur productivité et leurs aptitudes à l’exportation ».

« La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax s’efforce d’être un relais entre les PME et les structures financières européennes, en s’appuyant sur des expériences de réussite à l’étranger, et ce, dans le droit fil de la mouvance en cours au niveau du ministère du commerce pour une révision des textes juridiques régissant l’exportation « , a conclu Elloumi.