Si le rythme croissant de contaminations se poursuit Il n’y aura plus de lits pour les patients covid19 dans les hôpitaux publics d’ici fin octobre

La poursuite de la tendance à la hausse des cas de contamination par le Covid-19 entraînera une saturation des lits réservés aux patients Covid d’ici la fin de ce mois, a déclaré, lundi, Habib Ghedira, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus. La croissance continue du nombre de contaminations, dépassant les 1300 cas par jour, risque d’affecter le système de soins de santé qui finira de devenir incapable de prendre en charge les malades, a-t-il ajouté indiquant que le Comité scientifique permanent de lutte contre le coronavirus présentera de nouvelles propositions visant à réduire la tendance à la hausse de la propagation de la maladie Covid 19.

Il a, dans ce contexte, indiqué que les propositions pourraient consister en le recours au confinement obligatoire pour les personnes âgées de 65 ans et plus et la réduction des déplacements entre les villes et les gouvernorats, soulignant que la gestion de la situation épidémique doit reposer sur des mesures visant à limiter la propagation de la maladie en plus de l’application des protocoles sanitaires. Il a souligné la nécessité de renforcer les ressources humaines dans les hôpitaux, sachant que le secteur de la santé publique compte, seulement, 160 réanimateurs et anesthésistes alors qu’ils constituent un maillon clé en matière de prise en charge des patients du coronavirus.