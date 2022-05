Sidi Bouzid : 584 infractions économiques relevées durant le mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique à Sidi Bouzid ont enregistré durant le mois de Ramadan, 584 infractions économiques à l’issue de 3309 visites de contrôle, a indiqué à la TAP, le directeur régional du commerce, Mabrouk Abada.

Ces infractions ont été relevées pour hausse des prix (173 infractions), non-affichage des prix (186 infractions), outils de pesage non homologués (66 infractions), absence de factures (119 infractions), spéculation (10 infractions) et non-respect des dispositions de subvention des produits alimentaires, a fait savoir la même source.

Au cours de ces opérations d’inspection, les agents de contrôle économique ont saisi 327 quintaux de farine, 18,5 quintaux de fourrage, 1259 pétards, 105 litres d’huile végétale et 50 kilos de sucre, a-t-il précisé.

