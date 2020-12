Sidi Bouzid : Cérémonie de remise des aides médicales à l’hôpital régional

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a présidé jeudi une cérémonie de remise des aides médicales au profit de l’hôpital local de Menzel Bouzayen, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Selon un communiqué de la présidence de la République, ces aides consistent en de matériels et d’équipements dont des lits médicaux, des concentrateurs d’oxygène et des chaises roulantes.

A cette occasion, le président Kaïs Saïed s’est enquis des préoccupations et attentes des cadres et personnel de l’hôpital qui ont fait état d’un manque chronique de médicaments et de ressources humaines.

Plus tôt dans la journée, le président de la République, Kaïs Saïed, s’était rendu dans le gouvernorat de Sidi Bouzid où il s’était déplacé aux cimetières de Menzel Bouzayen et Fayedh el-Akarma Ouled Mabrouk. Il a récité la Fatiha à la mémoire de Chawki Nasri et Mohamed Ammari, premiers martyrs de la révolution qui sont tombés, en brandissant le slogan » emploi, liberté et dignité nationale « , selon un communiqué de la présidence.

