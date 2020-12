Sidi Bouzid : Commémoration du 10e anniversaire du déclenchement de la révolution

Les programmes d’animation pour la célébration du 10ème anniversaire du déclenchement de la révolution de la liberté et de la dignité (17 décembre 2010) ont démarré jeudi à Sidi Bouzid.

A la place du martyr Mohamed Bouazizi dans le centre-ville de Sidi Bouzid, le drapeau a été salué au son de l’hymne national et un régiment militaire a tiré une salve de 17 coups de feu en l’air.

Ont été présents à la cérémonie d’ouverture des festivités, notamment le gouverneur de Sidi Bouzid ainsi que des représentants des directions régionales, des organisations et associations nationales et de la société civile de la région.

Dans son allocution, le directeur du programme d’animation de cet événement Mohamed Kouka a affirmé que de nombreux problèmes sociaux n’ont pas été résolus jusqu’à présent à cause du non-respect des gouvernements qui se sont succédé aux engagements et accords précédents.

Il a déploré en particulier la hausse du chômage, la non résolution de la situation des terres domaniales, la non consécration du principe de la discrimination positive, la non régularisation du dossier des ouvriers des chantiers et des ouvrières dans le secteur agricole, en plus de la non réalisation de plusieurs projets programmés dans la région à l’instar de la Faculté de Médecine, de l’Hôpital universitaire et du Conseil supérieur des collectivités locales.

La présidence de la République avait annoncé, dans un communiqué, que le chef de l’Etat Kais Saied ne vas pas assister à la cérémonie commémorative en raison d’engagements urgents.

