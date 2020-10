Sidi Bouzid-covid19 : 35 nouveaux cas de guérison

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, des patients covid19 au nombre de 35 personnes se sont rétablies ces jours-ci de l’infection, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Mohamed Zaher Ahmadi.

Il a annoncé qu’un décès et 4 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés mardi. Ainsi, le nombre total des contaminations au gouvernorat est passé à 859 cas et celui des décès à 24 cas depuis la propagation de l’épidémie.

Par ailleurs, il a indiqué que 49 nouvelles analyses ont été effectuées mardi portant à plus de 6 mille le nombre de tests de dépistage réalisés dans la région.

Selon la répartition des contaminations recensées, la délégation de Sidi Bouzid-Ouest arrive en tête avec 451 cas, suivie par Sidi Bouzid-Est (132 cas), Cebbala Ouled Asker (99 cas), Jelma (30 cas), Bir El Hafey (28 cas), Ouled Haffouz (26 cas), Meknassy (23 cas), Regueb (22 cas), Souk Jedid (20 cas), Sidi Ali Ben Aoun (13 cas), Mezzouna (7 cas), Saïda (6 cas) et Menzel Bouzaiene (2 cas).

Depuis février dernier, 72 cadres médicaux et paramédicaux ont été testés positifs au covid-19 dans la région, d’après la même source.

