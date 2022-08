Sidi Bouzid: Huit personnes impliquées dans une affaire de tricherie lors de l’examen du baccalauréat 2021

Le parquet du tribunal de première instance de Sidi Bouzid a autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de 7 personnes dont un responsable d’un centre d’examen du baccalauréat à Sidi Bouzid en 2021, deux de ses assistants et un certain nombre de professeurs, d’enseignants contrôleurs et de fonctionnaires dans le même centre ainsi que l’émission d’un mandat de recherche pour tricherie contre un candidat au concours en question.

Les prévenus sont impliqués dans une affaire qui remonte aux épreuves du baccalauréat 2021 lorsqu’un candidat avait été surpris en flagrant délit de tricherie et avait pourtant été autorisé à poursuivre l’examen, a indiqué à l’Agence TAP, le premier substitut du procureur de la République, Jaber Ghanmi.

La même source a précisé que le procureur de la République a décidé l’ouverture d’une enquête contre toute personne impliquée dans cette affaire pour tricherie et participation à la falsification lors d’un concours national sur fond d’une plainte déposée par le chargé du contentieux de l’Etat contre le ministère de l’éducation.

Le juge d’instruction a ordonné de maintenir les accusés en liberté et de reporter l’affaire à une date ultérieure dans l’attente de la finalisation des investigations, selon la même source.