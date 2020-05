Sidi Bouzid : les habitants d’Ouled Brahim protestent devant le tribunal

Des habitants d’Ouled Brahim (délégation d’El Hichria – gouvernorat de Sidi Bouzid) observent, mardi 26 mai, un sit-in devant le tribunal de première instance de Sidi Bouzid. Ils réclament la libération de deux jeunes originaires de l’Imada, arrêtés pour des statuts sur les réseaux sociaux. Ainsi l’approvisionnement de leurs agglomérations en semoule.

‘’Les deux jeunes ont été arrêtés, depuis plus de deux semaines, suite aux protestations observées par des habitants pour réclamer de la semoule et après la publication sur les réseaux sociaux d’un statut critiquant la pénurie de cette matière de première nécessité, » souligne à l’agence TAP Taoufik Brahmi, l’un des manifestants.

Les protestataires ont scandé plusieurs slogans réclamant la libération des jeunes arrêtés et leur droit à l’approvisionnement en semoule, à l’instar des autres régions.