Sidi Bouzid : Mandat de dépôt contre le directeur de l’hôpital régional

Le Parquet du tribunal de première instance de Sidi Bouzid a émis, mercredi, un mandat de dépôt contre le directeur régional de l’hôpital de Sidi Bouzid et un chef de service exerçant dans le même établissement, et ce pour soupçons de corruption financière et administrative.

Selon le substitut du procureur de la République au tribunal de Sidi Bouzid, les deux prévenus ont été maintenus en détention pour des suspicions de spoliation d’argent public, d’abus de qualité à des fins frauduleuses, de falsification, faux et usage, violation des dispositions en vigueur et de formation d’une entente en vue de porter atteinte aux bien et aux personnes.