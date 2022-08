Sidi Bouzid: Saisie de 105 quintaux de farine subventionnée

Les agents de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid ont saisi, mardi soir, 105 quintaux de farine subventionnée auprès de 3 boulangeries de type « A » dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, le directeur régional du commerce, Mabrouk Abada a fait savoir que la saisie fait suite au non respect de l’arrêté du ministre du Commerce et du Développement des exportations du 13 novembre 2020 relatif à la production, l’exposition et la vente du pain.