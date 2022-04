Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Tunis ont intercepté dans la délégation de Sidi El Béchir, une voiture chargée de 120 kg de farine et de semoule subventionnées.Selon un communiqué publié dimanche, par le ministère du Commerce, le chauffeur de la voiture s’est procuré illégalement, ces denrées alimentaires auprès d’un grossiste. Les aliments ont été saisis ainsi que 3690 kg de semoule, de pâtes alimentaires et de farine trouvés chez ce grossiste en raison de » pratiques commerciales illégales ».