Signature de trois accords de crédits entre la Tunisie et la Banque Mondiale

Trois accords de crédits ont été signé, jeudi, au siège du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, entre la Tunisie et la Banque Mondiale (BM).

Le premier accord d’un montant de 66,9 millions d’euros (208 Millions de Dinars) vise le renforcement des startups et des PME innovantes et sera remboursé sur 35 ans, dont 7 ans de grâce.

La deuxième convention d’un montant de 151 millions de dollars (427,71 MD), est destinée à l’appui du projet du transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables. Il sera remboursé sur 35 ans, dont 5 ans de grâce.

Le troisième accord qui concerne un prêt de 892 millions d’euros (278,240 MD), est consacré au renforcement du projet de la transition numérique des services administratifs aux citoyens et sera remboursé sur 35 ans dont 5 ans de grâce.