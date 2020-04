Signature d’un accord pour le paiement des salaires des employés des hôtels pour le mois d’avril 2020

Un accord pour le paiement des salaires des employés des hôtels pour le mois d’avril 2020 a été signé, mercredi, entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et l’UGTT, dans un contexte d’arrêt de l’activité touristique à cause du coronavirus.

Cet accord couvre les employés des hôtels concernés par les mesures exceptionnelles et conjoncturelles inscrites dans le cadre du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

Cet accord stipule que l’Etat prend en charge une contribution exceptionnelle et provisoire, fixée à 200 dinars, alors que l’entreprise touristique se charge de 65% du salaire effectif de l’employé (soit l’équivalent de 17 jours de travail).

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi a estimé que cet accord constitue un pas positif qui rassure les professionnels hôteliers quant à la poursuite du travail pour le sauvetage du secteur.

Il a fait savoir que le ministère est en train d’élaboration d’un protocole sanitaire et de mise en place des mesures de prévention nécessaires en coordination avec le ministère de la Santé publique pour rouvrir les hôtels et les préparer aux touristes locaux et ceux des pays voisins.

Le ministre a aussi, évoqué la possibilité de recevoir des touristes allemands durant les vacances d’été suite aux dernières déclarations du ministre allemand.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, kamel Saad a affirmé que cet accord garantira le paiement des salaires des employés des hôtels pour le mois d’avril 2020, assurant que le ministère des Affaires sociales se chargera également,du versement d’une prime provisoire de 200 dinars pour les employés temporaires.

Le président de la FTH, Khaled Fakhfakh, a pour sa part, indiqué que cet accord est une solution provisoire pour préserver la main d’œuvre, en attendant la mise en place d’autres mesures durant les prochains mois et la reprise de l’activité touristique.

Il a évoqué des prémices positives quant au retour des touristes notamment de pays comme l’Allemagne, la Russie, l’Autriche, et ceux de l’Europe du nord.

Il a considéré que le tourisme intérieur est important mais insuffisant pour sauver la saison touristique surtout qu’il ne représente que 20 à 25% du nombre des nuitées touristiques.

Le responsable a par ailleurs souligné l’absence de réservations actuellement à cause de la propagation du coronavirus et l’arrêt des vols touristiques à l’échelle internationale, estimant que les pertes du secteur seront énormes étant donné que les hôtels ont fermé leurs portes depuis mars 2020.