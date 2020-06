Signature d’une convention de partenariat entre la Poste Tunisienne et la Mutuelle des fonctionnaires de la sûreté nationale, des prisons et services pénitentiaires

Une convention de partenariat a été signée, lundi, au siège de la Poste, entre la Poste TunisiennTUNISe et la Mutuelle des fonctionnaires de la sûreté nationale, des prisons et services pénitentiaires.

En vertu de cette convention, la Poste accordera à environ 100 mille adhérents de la Mutuelle, des cartes prépayées de paiement électronique » e-Dinar Corporate » qui seront utilisées pour le versement des primes mais aussi comme moyen de paiement.

Cette carte permettra également aux adhérents de la mutuelle le suivi instantané de leurs soldes à travers l’application postale de paiement mobile » D17 « , qui leur offre aussi d’autres services financiers numériques.

La convention a été signée par le Pdg de la Poste Tunisienne, Jawher Ferjaoui et le président de la Mutuelle des fonctionnaires de la sûreté nationale, des prisons et services pénitentiaires, Sami Hichri.