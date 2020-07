Sit-in d’Al Kamour :La chambre syndicale des applicateurs de plâtre appelle à sauver le secteur

La chambre syndicale des applicateurs de plâtres relevant de la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics (FNEBTP) a lancé vendredi un appel urgent pour sauver ce secteur prometteur et préserver des milliers d’emplois, que ce soit sur les sites de production du Sud ou dans les entreprises opérant dans le domaine des installations dans les différentes régions du pays.

Le secteur de plâtre connait plusieurs problèmes, notamment l’arrêt de la production et de l’approvisionnement du marché, ainsi que des perturbations des prix suite aux événements d’Al Kamour survenus au Sud du pays, a indiqué l’UTICA dans un communiqué publié vendredi à Tunis.

La chambre syndicale a appelé les autorités à la nécessité de protéger les sites de production dans les différentes régions.

Les producteurs ont eu recours à l’exportation de grandes quantités de brut et plusieurs entreprises ont arrêté leurs activités ce qui signifie des licenciements et une menace à la pérennité des entreprises.