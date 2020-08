Soldes d’été 2020 : Faible affluence au premier jour

L’affluence est faible en ce premier jour des soldes d’été pour l’année 2020 qui ont démarré vendredi, pour une durée de 6 semaines, a indiqué à l’agence TAP, le président de la Chambre Nationale de Commerçants de Prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi.

Il a fait savoir que les remises appliquées par les commerçants varient entre 20% et 50%, appelant les clients à respecter les mesures de prévention du coronavirus, notamment le port des masques de protection et la distanciation physique.

Le responsable a, par ailleurs, fait savoir que la majorité des commerçants du prêt-à-porter participeront aux soldes, malgré la pandémie du coronavirus ayant causé une chute de 35% des ventes du secteur.

Ben Sassi a également souligné que la majorité des commerçants de prêt-à-porter rencontrent des difficultés énormes pour honorer leurs engagements relatifs au paiement du loyer, au versement des charges sociales et au remboursement des crédits bancaires.

Il aussi indiqué que la Chambre a appelé à amender la Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de ventes et à la publicité Commerciale, stipulant que les remises ne sont appliquées que sur les marchandises acquises avant 90 jours, proposant de réduire cette période à un mois pour éviter d’exposer d’anciennes marchandises.

Il est à noter que le 7 août de chaque année deviendra la date de démarrage des soldes d’été.