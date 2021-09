1,3 Milliard € en transferts des TRE, et le DT qui se déprécie moins

AM*

La dynamique des échanges extérieurs s’est affaiblie en juillet 2021. En effet, les recettes d’exportation ont connu un ralentissement à 9,1% en glissement annuel (G.A.) après 28,8% en juin 2021. Également, les importations de biens ont évolué, en juillet 2021, de 12,3% (en G.A.) après 53,9% le mois précédent. Le déficit commercial s’est établi, ainsi, à 1.189 MDT, en juillet 2021, après 1.595 MDT un mois auparavant.

Sur l’ensemble des sept premiers mois 2021, le solde des opérations commerciales s’est creusé à -8.725 MDT contre -7.567 MDT une année auparavant. Hors énergie, ce solde, s’est également élargi, en s’établissant à -6.376 MDT, contre -4.908 MDT à fin juillet 2020.

Les recettes d’exportation ont cumulé 26,4 milliards de dinars, au terme des sept premiers mois 2021, contre 21,5 milliards et 26,7 milliards, enregistrés au cours des mêmes périodes de 2020 et 2019, respectivement.

– Qu’est-ce que la Tunisie a importé en juillet ?

S’agissant des importations, la facture s’est élevée, au terme des sept premiers mois 2021, à 35,2 milliards de dinars, contre 29,1 milliards et 37,9 milliards au cours des mêmes périodes de 2020 et 2019 respectivement.

Dans le détail, les importations des matières premières et demi-produits se sont élevées à 12,4 milliards de dinars, à fin juillet 2021, après 9,3 milliards et 12 milliards en 2020 et 2019, respectivement. Les dépenses au titre de biens d’équipement importés ont augmenté modérément, pour avoisiner 6,5 milliards de dinars après 5,5 milliards et 7,8 milliards à fin juillet de 2020 et 2019, respectivement. Par ailleurs, les importations des produits énergétiques se sont stabilisées au voisinage de 4 milliards de dinars à fin juillet 2021.

De leur côté, les importations de biens de consommation ont augmenté à 8,5 milliards de dinars à fin juillet 2021, après 7 milliards un an auparavant et contre 8,8 milliards au terme des sept premiers mois 2019. La facture des achats des produits alimentaires a progressé à 3,8 milliards de dinars, après 3,3 milliards un an auparavant et contre 3,5 milliards à fin juillet 2019.

– 1,28 Milliards d’euros en revenus du travail, à fin juillet 2021

Quant aux revenus du travail (en très grande partie des transferts en espèces des Tunisiens résidants à l’étranger), exprimés en euros, ils ont poursuivi leur consolidation pour atteindre 1.280 M€, à fin juillet 2021, contre 1.009 M€ une année auparavant. La bonne tenue des revenus du travail a contribué significativement à l’atténuation du déficit de la balance des opérations courantes durant les sept premiers mois de 2021. Ainsi, le déficit courant s’est légèrement réduit pour s’établir à 4.338 MDT (ou 3,6% du PIB), contre 4.663 MDT (ou 4,2% du PIB) à fin juillet 2020.

Les réserves en devises se sont établies, à fin juillet 2021, à 7.348 MUSD (ou 128 jours d’importation), en baisse de -13,5% par rapport à leur niveau de fin 2020 (8.489 MUSD ou 162 jours d’importation). Faut-il souligner qu’à la fin du mois de juillet 2021 et au début du mois d’août, deux emprunts contractés sur le marché financier international (pour plus de 1 milliard de dollars américains) ont dû être remboursés à échéance, induisant une réduction des réserves en devises à 7.046 MUSD à la date du 20 août 2021, soit l’équivalent de 124 jours d’importation.

Comparativement aux moyennes du mois de juin 2021, le taux de change du Dinar s’est apprécié en juillet 2021 de 0,5% face à l’Euro, et s’est déprécié de 0,6% vis-à-vis du Dollar américain. Sur un an, le taux de change du Dinar vis-à-vis de l’Euro s’est déprécié de 2,7%, après 3,2% en juin dernier. Face au Dollar américain, l’appréciation du taux de change du Dinar s’est poursuivie, quoiqu’à un rythme moins soutenu, de 0,2% (en G.A.) en juillet 2021, après 2,4% le mois précédent.

