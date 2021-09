Sommet de la Francophonie- Djerba : Inspection de plusieurs établissements touristiques

Une délégation représentant les ministères du Tourisme et de l’Intérieur a mené une visite d’inspection, ciblant plusieurs établissements touristiques sur l’île de Djerba, dont des hôtels, des restaurants et des espaces d’animation touristique, et ce, dans le cadre des préparatifs pour le sommet de la Francophonie prévu au mois de novembre prochain.

Selon Karim Belhassan, inspecteur général au ministère du Tourisme, cette visite d’inspection a été axée notamment, sur les conditions de sécurité au sein des établissements touristiques, notamment les hôtels et les restaurants, qui hébergeront les délégations dans le cadre du sommet.D’après lui, des défaillances repérées seront au centre d’une prochaine visite pour s’assurer que les recommandations avancées par la commission d’inspection ont été prises en considération.Il est à noter que plusieurs visites de travail sont effectuées à l’île de Djerba, dans le cadre des préparatifs relatifs à l’organisation du Sommet de la Francophonie. Ces visites portent notamment sur le suivi de projets d’infrastructure et des travaux de modernisation du réseau routier