Sotetel, déficitaire de 3,119 MDT, malgré les 348,5 mille DT de rémunérations à ses dirigeants

La Sotetel, vient de publier ses états financiers et même, actualisés au 31 décembre 2019. Première financière aussi, l’opérateur terminait l’exercice 2019, déficitaire de 3,119 MDT, après un exercice 2018 qui était bénéficiaire de plus de 4 MDT. En 2019, les revenus de la Sotetel dépassaient les 45,3 MDT, en baisse de 9 MDT par rapport à 2018. Or, les charges de l’entreprise (46,642 MDT) dont plus de 14,3 MDT en salaires, dépassaient ses revenus, ce qui en faisait déjà une entreprise publique, déjà déficitaire de 1,3 MDT à l’exploitation. Avec les charges financières de 2,197 MDT, qui ont beaucoup augmenté par rapport à 2018.

Notons que pour ce résultat, la Sotetel a servi à l’ensemble de sa direction (DG, DGA et Administrateurs) un volume de rémunération annuelle égal à 348,5 mille DT, dont 198,283 mille DT pour le DG. En théorie, cette rémunération se composerait de 8.000 DT mensuellement , et une rémunération variable en fonction des réalisations. Sotetel était en 2018 bénéficiaire, et devenu déficitaire une année plus tard