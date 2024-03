Ennaifer à AM: l’Etat contrôle les circuits de distribution mais ce n’est pas assez

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, a commenté la récente déclaration du président de la République Kais Saied, relative à l’appel au boycott des produits chers.

Dans une déclaration accordée, ce vendredi 15 mars 2024 à Africanmanager, Ennaifer a estimé que Saied compte beaucoup sur le patriotisme et la collaboration des citoyens afin de mettre fin à la hausse illégale des prix, du monopole et de la spéculation.

« L’objectif c’est de faire baisser les prix, il faut voir la structure des prix, donc il faut mener encore des efforts assidus afin de lutter contre la hausse des prix et préserver le pouvoir d’achat des tunisiens (…) Aujourd’hui, l’Etat contrôle mieux les circuits de distribution mais ce n’est pas assez, il faut encore maîtriser et renforcer ces circuits (…) Nous avons constaté qu’il y a une amélioration au niveau de l’approvisionnement de la farine et d’autre produits (…) Le message du chef d’Etat est claire : C’est d’appeler les Tunisiens à soutenir les efforts du gouvernement, à travers le boycott des produits ayant enregistré une hausse vertigineuse des prix ».

On rappelle que le chef d’Etat Kais Saïed, a appelé, dans la soirée du mercredi 13 mars 2024, les citoyens à boycotter les produits dont les prix ont augmenté pendant le mois Ramadan, à cause du phénomène du monopole et de spéculation.

« Boycottez tous les produits dont les prix ont augmenté pendant le Ramadan (…) Nous allons appliquer rigoureusement la loi contre les spéculateurs afin d’éradiquer la spéculation et la hausse des prix (…), a promis le président de la République.

Cet appel intervient lors d’une réunion de travail avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, le directeur général de la sûreté intérieure, Mourad Saïdane et le directeur général commandant de la Garde nationale, Houcine Gharbi, à Carthage.