« Soumoud », « Al Massar » et le Parti socialiste en concertation ouverte pour sortir de la crise

La coalition « Soumoud », le Parti socialiste et le parti « Al Massar » annoncent avoir entamé des concertations ouvertes afin d’unifier les rangs des composantes de la famille démocratique, sociale et républicaine.

L’objectif étant de proposer une alternative politique de salut, sans revenir au régime de l’avant 25 juillet.

Dans une déclaration publiée dimanche, soir, ces formations ont souligné que les personnalités et les organisations nationales appartenant à la famille socio-démocrate sont concernées par ces concertations ouvertes dont l’objectif est d’arrêter le processus du 25 juillet.

Les signataires de la déclaration ont, par ailleurs, dénoncé le discours « menaçant et effrayant » du président de la République Kaïs Saïed ainsi que les pressions qu’il exerce sur les appareils sécuritaire et judiciaire pour viser ses opposants et ceux qui critiquent le processus du 25 juillet.

Ils ont appelé à l’annulation des résultats du premier tour des élections législatives du 17 décembre dernier, et à mettre un terme à ce processus électoral qui aboutirait à la mise en place d’un Parlement dépourvu de toute légitimité.

