Sousse-covid19 : 4 nouveaux décès

Depuis la propagation du coronavirus, le nombre de décès dans le gouvernorat de Sousse est passé à 173 personnes après la mort, mercredi, de quatre patients covid19.

Selon Hafisa Adhari, chargée des programmes de santé à Sousse, la région a connu également 109 nouvelles contaminations suite à la publication des résultats de 307 analyses.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts notamment à Msaken (34 cas) et Sousse-Jawhra (24 cas).

Ainsi le nombre de contaminés dans le gouvernorat est passé à 6507 cas depuis la propagation du virus, a-t-elle indiqué à l’Agence TAP.

Parmi ces cas, 3097 portent toujours le virus et sont placés en confinement sanitaire obligatoire et bénéficient d’un suivi médical, d’après la même source.

