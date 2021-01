Sousse: Un propriétaire d’un hôtel et ses ouvriers placés en garde à vue

Les unités de la Garde maritime de Sousse ont interpellé samedi le propriétaire d’un hôtel à El Kantaoui à Sousse et des ouvriers qui y travaillent pour non-respect du couvre-feu et du protocole sanitaire contre le nouveau coronavirus.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur publié dimanche, cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi de façon générale y compris le respect des dispositions du couvre feu et des protocoles sanitaires.

Et d’expliquer qu’elle intervient suite à des informations communiquées par le parquet selon lesquelles l’établissement hôtelier a présenté ses services aux non résidents après le couvre-feu en leur accordant délibérément des justificatifs de séjour à l’hôtel.

Après coordination avec le parquet, l’hôtelier et plusieurs ouvriers ont été placés en garde à vue et des procès verbaux d’infraction ont été établis contre plusieurs personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’hôtel, ajoute la même source, précisant que l’enquête se poursuit sur cette affaire.

