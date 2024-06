Tunisie: Mise en échec de 1000 tentatives de migration clandestine

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2024, les autorités tunisiennes ont annoncé avoir déjoué 1041 tentatives d’immigration clandestine par voie maritime, contre 1001 opérations pendant la même période en 2023.

De plus, 30281 personnes ont été interceptées et secourues en 2024, comparativement à 21652 en 2023. Parallèlement, 2598 tentatives d’immigration clandestine par voie terrestre ont été déjouées en 2024, contre 940 en 2023, avec 26619 personnes empêchées de traverser illégalement vers la Tunisie, contre 7299 en 2023. Les autorités ont également arrêté 740 organisateurs et intermédiaires, ainsi que 378 personnes recherchées, impliquées dans l’organisation d’opérations d’immigration clandestine par voie terrestre et maritime.