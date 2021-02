S&P Global confirme la note AAA de la Banque africaine de développement avec une perspective stable

L’agence de notation S&P Global a confirmé la note de crédit « AAA/A-1+ » de la Banque africaine de développement (BAD), pour ses émissions en devises. La note triple A est assortie d’une perspective stable.

L’agence de notation a déclaré que la perspective stable reflétait sa prévision que la Banque africaine de développement, au cours des deux prochaines années, » continuera de gérer de manière prudente son capital, tout en maintenant un niveau de liquidité robuste composé d’actifs de haute qualité, et un profil de financement solide ». De plus, l’agence de notation suppose que « le soutien extraordinaire des actionnaires de la banque restera intact ».

Dans son rapport de notation, daté du 29 janvier 2021, S&P prend en compte l’augmentation de capital de 115 milliards de dollars de la Banque, approuvée par les actionnaires en octobre 2019.

S&P a déclaré « Notre notation de la BAD reflète son rôle important en Afrique, marqué par une longue expérience dans l’accomplissement de son mandat de développement, à travers les cycles économiques, combinée à un solide soutien de ses actionnaires. En octobre 2019, les actionnaires de la banque ont approuvé sa septième augmentation générale de capital (GCI-VII), augmentant effectivement sa base de capital de 115 milliards de dollars à 208 milliards de dollars ».

L’agence de notation a ajouté « Nous pensons que l’augmentation de capital permettra à la BAD de continuer à étendre la portée de ses opérations, en particulier à la lumière de l’accent renouvelé mis sur le financement des infrastructures et les prêts au secteur privé. La banque a déjà connu une croissance régulière au fil des ans. La banque est en mesure de soutenir les efforts croissants de mobilisation de ressources, et attirer des fonds supplémentaires du secteur privé ».

Le président de la BAD, Akinwumi A. Adesina, a déclaré « La notation AAA de S&P Global Ratings confirme la gestion financière prudente des finances et des risques de la BAD, ainsi que la solidité de nos systèmes de gouvernance. Nous avons été en mesure de maintenir nos normes élevées malgré les défis considérables posés par la pandémie COVID-19 en cours. Nous devons également reconnaître le soutien indéfectible de nos actionnaires qui nous font confiance. La BAD reste déterminée à fournir aux pays africains le soutien financier dont ils ont besoin, et nous continuerons à gérer les risques et les besoins en capitaux pour aider leurs économies à se redresser et à devenir encore plus fortes ».

