Stress hydrique: La Tunisie fait appel à l’expertise outre-Atlantique pour recycler « l’or bleu »

En mal de ressources hydriques en raison de la sécheresse, la Tunisie fait appel aux expériences et expertises étrangères pour identifier les moyens appropriés permettant d’exploiter au mieux ses ressources en eau et faire face au réchauffement climatique.

C’est ainsi qu’un groupe d’experts venant des Etats-Unis s’est rendu en Tunisie, samedi, pour discuter des meilleures pratiques américaines et régionales en matière de recyclage de l’eau.

Objectif de la visite : assurer une exploitation optimale de cette précieuse ressource et identifier les moyens et techniques permettant de s’adapter au mieux au phénomène planétaire du réchauffement climatique, a précisé un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis publié, dimanche, sur son site officiel.

Contexte de la visite, elle s’inscrit dans le cadre du Programme des Ambassadeurs pour les Experts de l’Eau proposé par le Département d’Etat américain, ajoute encore la même source, soulignant que les experts du département de l’Energie et de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) ont eu des débats constructifs et des discussions » essentielles » pour échanger leurs expériences et expertises.

En coordination tripartite avec le ministère de l’Environnement, l’Office national de l’assainissement et le ministère de l’Agriculture, les experts américains ont eu l’occasion de prendre connaissance des défis et des opportunités liés à la valorisation du recyclage de l’eau en Tunisie, via des visites de terrain à des sites de traitement des eaux usées et de fermes irriguées qui font recours aux eaux traitées et recyclées.

Ils ont également eu l’opportunité de s’entretenir avec les responsables des autorités concernées par les ressources hydriques dans cinq départements ministériels ainsi que trois groupes de chercheurs seniors, lit-on encore dans le communiqué de l’ambassade américaine.