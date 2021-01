Le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle a annoncé mercredi la suspension des activités de la formation dans tous les centres de formation publics et privés à partir d’aujourd’hui après la fin des cours et jusqu’au 24 janvier courant.

Le ministère a souligné, dans un communiqué publié aujourd’hui que la reprise des cours dans les centres de formation professionnelles est prévue pour le lundi 25 janvier 2021, précisant que cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application des décisions du comité national de lutte contre la propagation du coronavirus, annoncée mardi par le ministre de la santé, Faouzi Mehdi.