Suspicion de conflit d’intérêts: « Qalb Tounes » invite Fakhfakh à ne pas entraver les travaux de la commission d’enquête

Le parti « Qalb Tounes » a invité le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, à « lever la mainmise » sur la commission d’enquête au sujet des suspicions de conflit d’intérêts en lien avec le chef du gouvernement.

Le parti l’exhorte, également, dans une déclaration publiée vendredi, à faire cesser les tentatives visant à entraver les travaux de la commission.

Qalb Tounes dénonce, également, les campagnes de diffamation « graves et méthodiques » qui ont conduit certaines parties au pouvoir et de groupes parlementaires alliés au gouvernement à utiliser des députés dissidents de Qalb Tounes pour porter atteinte à la réputation au président de la commission et discréditer ses travaux.

La réunion périodique du bureau politique de « Qalb Tounes » s’est déroulée jeudi.