Tabarka : La pluie détruit une partie du pont de Brirem

Le gabion de protection du pont au-dessus de l’oued Brirem, dans la délégation de Tabarka, s’est effondré, lundi, de part et d’autre du pont, suite aux dernières averses.

A la lumière de la visite d’inspection qu’elle a effectuée, la commission locale de lutte contre les catastrophes naturelles a décidé d’entamer les travaux de réfection, dès que les conditions météorologiques le permettent, fait savoir, à l’agence TAP, le président de la commission et délégué de Tabarka, Oussama Dhif.

La délégation de Tabarka a enregistré, au cours des deux derniers jours, de fortes précipitations atteignant 109 mm, entre dimanche 7h00 et lundi 7h00. Ces intempéries ont provoqué la fermeture de la route nationale n°17, au niveau de Khedairia, et l’infiltration des eaux de ruissellement dans plusieurs maisons de la localité.

Selon le président de la commission locale, la situation s’améliore, graduellement, avec le ralentissement du débit de l’eau dans les oueds.