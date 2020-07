Tabboubi appelle à l’impératif de préserver la sécurité du pays

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a souligné mardi l’impératif de préserver l’avenir et la sécurité du pays, notamment dans cette conjoncture délicate.

Dans une déclaration à la TAP en marge de l’ouverture de la conférence nationale sur les mosquées et les discours de la haine et du juste-milieu dans ces lieux de culte, organisée par la centrale syndicale en coopération avec le ministère des affaires religieuses, Tabboubi a rappelé la nécessité de faire preuve de responsabilité.

Evoquant l’appel à organiser des élections législatives anticipées, Tabboubi a affirmé que l’union n’est pas un parti politique. L’anarchie politique affectera les relations du pays avec les bailleurs internationaux qui vont arrêter tout traitement avec la Tunisie jusqu’a réaliser la stabilité, a-t-il confirmé.