Tabboubi reçoit la sous-secrétaire d’Etat américain chargée de la sécurité civile

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi, a reçu jeudi la sous-secrétaire d’Etat américain chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme, Ezra Zia, qui effectue actuellement une visite en Tunisie, a annoncé l’UGTT dans un communiqué publié aujourd’hui.

L’entretien, qui a duré plus d’une heure et quart a porté sur la situation politique, économique et sociale en Tunisie et les moyens d’appuyer l’expérience démocratique.

A cette occasion, Taboubi a souligné l’ouverture de l’UGTT aux réformes, précisant que cette position a été exprimée par la centrale syndicale à tous les gouvernements, « à condition que les sacrifices soient répartis entre toutes les parties et qu’elles n’aient pas de répercussions sur la stabilité du pays » a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l’UGTT a indiqué que la situation actuelle nécessite le soutien des amis de la Tunisie pour sortir de la situation politique, économique et sociale difficile.

De son côté, la partie américaine a salué le rôle joué par l’UGTT durant la période antérieure à l’indépendance pour la défense des questions d’ordre national.

La sous-secrétaire d’État américaine a souligné les relations historiques entre la Tunisie et les États-Unis, réitérant le respect de l’administration américaine pour le droit syndical, les droits de l’homme, la liberté d’expression et les libertés publiques, individuelles et la démocratie.

A noter que la sous-secrétaire d’Etat chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme effectue actuellement une visite en Tunisie dans le cadre de sa visite dans la région, a annoncé mercredi l’ambassade des Etats-Unis à Tunis.