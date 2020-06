TABC : Lancement de l’application mobile « FITA BtoB Platform » pour connecter les opérateurs économiques africains

Le Conseil d’Affaires tuniso- africain « Tunisia Africa Business Council » (TABC) a annoncé, mardi, le lancement de l’application mobile « FITA BtoB Platform » qui a pour but de connecter d’une manière électronique, les opérateurs économiques tunisiens et de leur permettre d’entrer en relation avec leurs homologues africains.

Cette plateforme est un lieu virtuel pour faire des BtoB (chat, messagerie, échange mail…).

La connexion à cette application est possible via les liens suivants : – Android: https://urlz.fr/bkSR- IOS : https://urlz.fr/bkSVLancé en octobre 2015, le « Tunisia Africa Business Council », a pour ambition d’augmenter la visibilité de la Tunisie en Afrique, de booster la coopération économique et de promouvoir les relations entre les investisseurs tunisiens et africains.

TABC organise, chaque année depuis 2018, la conférence internationale sur le financement de l’investissement et le commerce en Afrique « FINANCING INVESTMENT & TRADE IN AFRICA », qui se veut l’événement fédérateur, catalyseur de toutes les solutions de mise en relation et de financement des économies africaines.