Taboubi réitère son appel à la reprise du dialogue et des négociations sociales

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a appelé, hier mercredi, le gouvernement à réactiver le dialogue et les négociations sociales.

Dans une allocution prononcée à la 112e conférence internationale du travail à Genève, Taboubi a réitéré son appel en faveur du respect des droits et des libertés syndicales, soulignant la nécessité de mettre en oeuvre les accords conclus entre la centrale syndicale et le gouvernement.

Le secrétaire général de l’UGTT a relevé l’importance de conserver la crédibilité du dialogue et de respecter les négociations sociales, dénonçant ce qu’il qualifie de « non-respect de la mise en oeuvre des accords conclus, du dialogue et des négociations avec les syndicats ».

Il a affirmé que l’atteinte à l’indépendance de l’action syndicale, à la crédibilité du dialogue social et aux négociations collectives met en péril les droits et les acquis des travailleurs.

Taboubi a relevé le besoin pressant d’un contrat social international qui s’adapte aux changements opérés dans le monde du travail, précisant qu’au cours de ces dernières années, l’élaboration des contrats sociaux a permis d’instaurer un climat de stabilité favorable au développement scientifique et technologique et à l’amélioration du niveau de vie des citoyens et des travailleurs.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UGTT a appelé le directeur général de l’organisation internationale du travail (OIT) à dépêcher une commission d’enquête pour évaluer les crimes commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza.

Il a appelé l’OIT à faire pression pour mettre fin à la guerre et garantir la reconnaissance de l’état de Palestine en tant que membre de plein droit à l’ONU.