Tataouine-El Kamour : Les sit-inneurs reportent la décision de bloquer la station de pompage de pétrole

Plusieurs représentants de la société civile et d’organisations nationales à Tataouine se sont intervenus pour convaincre les jeunes protestataires d’El Kamour à revenir sur leur décision de fermer, ce jeudi 16 juillet, la vanne de pompage de pétrole à la station d’El Kamour.

Selon le porte-parole du sit-in d’El Kamour, les protestataires ont répondu favorablement à la demande formulée par une délégation des représentants de la région comprenant des présidents de municipalités, des membres des unions régionales de l’agriculture et de l’industrie ainsi que des prédicateurs à Tataouine

D’après la même source, il a été décidé de reprendre cette décision si les autorités n’appliqueront pas la partie restante de l’accord signé le 16 juillet 2017 avec le gouvernement et n’interagissent pas positivement avec les demandes des jeunes protestataires.

« Notre objectif n’est pas d’entraver l’économie nationale mais d’attirer l’attention des autorités, qui continuent à faire la sourde oreille, sur la situation marginalisée dans la région et l’absence d’horizons de développement et d’emploi », selon la même source.

Les sit-inneurs avaient installé depuis jeudi dernier des tentes près de cette station de pompage de pétrole située dans le désert tunisien, et ce pour tenir leur mouvement de protestation et exprimer leur colère contre la politique d’atermoiement adoptée par les autorités dans la mise en œuvre de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour.