TAV Tunisie recrute 200 personne annonce Mélanie Lefebvre 

« On va recruter cette année 200 personnes, en stagiaires, permanents et saisonniers, et on va réaccompagner la croissance du trafic aérien et de l’arrivée des touristes en Tunisie ». C’est en tous cas ce qu’a déclaré la nouvelle DG de TAV Tunisie Mélanie Lefebvre au cours des dernières rencontres « Business France » en Tunisie. Pour rappel, la compagnie turque où ADP (Aéroport de Paris) est actionnaire et qui ne diffuse pas ses états financiers, gère les deux aéroports d’Enfidha et de Monastir en Tunisie, où elle semble reprendre des couleurs puisqu’elle recrute

