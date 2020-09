Technologie : Siganture d’un accord de coopération entre Proxym, Enova Robotics et la GIZ

Un accord de coopération a été signé, mardi, à Sousse, entre deux entreprises innovantes Tunisiennes Proxym et Enova Robotics, d’une part, et la Coopération Allemande mis en œuvre par la GIZ, d’autre part. Objectif: financer le développement du programme de formation par alternance « START-U » et lancer son ouverture sur l’écosystème de l’innovation en Tunisie.

En fait, Start-U est un programme de formation par alternance proposé pour les jeunes Tunisiens licenciés en IT, qui sont au chômage ou en cours de finalisation de leur licence et qui souhaitent obtenir un diplôme d’ingénieur tout en ayant un emploi dans le secteur informatique en Tunisie.

Lancée en 2018 par Proxym, ce programme a formé et employé une quarantaine de jeunes talents titulaires de diplômes en ingénierie IT.

L’objectif de l’actuel accord serait, ainsi, d’étendre ce programme, en lançant un partenariat entre les trois parties pour la cohorte 2020-2021 ciblant un objectif de 33 étudiants recrutés.

Ce partenariat sera élargi encore en 2021-2022 pour atteindre une cohorte de 100 étudiants, s’ouvrant ainsi sur l’ensemble des entreprises qui constituent l’écosystème de l’innovation dans toutes les régions de la Tunisie.

Cela conduira à la création d’emplois durables et fera de « Start-U » une marque reconnue pour son excellence chez les professionnels du digital en Tunisie.