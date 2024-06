Telnet Holding passe au rouge. Fisc et Douane s’abattent sur elle

L’homme d’affaires Mohamed Frikha (21 sociétés en Tunisie, France, Allemagne et Russie, USA, Arabie Saoudite, Algérie, dont Syphax Airlines et Telnet Holding et Telnet Inc.) qui avait connu la gloire avec la visite présidentielle de Kais Saïed au siège de Telnet en mars 2021, et l’industriel tunisien qui avait construit le 1er satellite, avait été arrêté, mardi 12 septembre 2023. Mais ce n’est pas Telnet qui le traînera ensuite devant la justice, plutôt la malédiction de sa compagnie aérienne qu’il traînait depuis des années.

En effet, l’arrestation de Frikha faisait suite à un mandat d’amener émis à son encontre, suspecté d’avoir bénéficié gratuitement du kérosène pour les besoins de sa compagnie aérienne Syphax Airlines. Et en mars 2024, le juge d’instruction du pôle judiciaire financier décidait de prolonger sa détention préventive de quatre mois supplémentaires. Sur lui, pèsent des soupçons de corruption financière et administrative dans des contrats publics liés à une société de distribution pétrolière tunisienne.

Les grosses provisions plombent le résultat net

Individuellement, la société Telnet réalisait en 2023, un chiffre d’affaires de 3,296 MDT, en légère hausse de quelque 250 mille DT, et un total en produits d’exploitation de plus de 9,7 MDT, dont essentiellement 6,258 MDT en produits de participation dans ses filiales, en Tunisie et à l’étranger.

2023 cependant, les charges d’exploitation de Telnet (13,255 MDT, dont 2,144 MDT en charges du personnel, y compris les 1,5 MDT pour la famille Frikha) augmentaient de 10 MDT d’un coup, à cause des dotations aux amortissement et aux provisions « pour risques et charges », qui plombaient tout le bilan, et le résultat net vire au rouge, passant des 4,924 MDT de bénéfices pour l’exercice 2023 au déficit de 3,523 MDT en l’espace d’un d’an. L’entreprise ne donnait aucune explication dans son bilan et ses commissaires aux comptes se contentent d’un tableau récapitulatif des provisions.

En consolidé, et pour le même exercice 2023, Telnet Holding affichait un chiffre d’affaires de 61,818 MDT en hausse de 5 MDT. Les charges d’exploitation aussi avaient augmenté, dont 38,583 MDT en charges du personnel et la même hausse de 10 MDT pour les dotations en provision comme pour le bilan individuel. Et du coup, l’exploitation devenait déficitaire de 2,535 MDT après les 9,489 MDT en bénéfices pour l’exercice 2022. Le résultat net part du groupe, qui n’avait pourtant pas trop de charges financières nettes (0,212 MDT), suivra dans le négatif, à 3,294 MDT après le bénéfice de 8,337 MDT de l’exercice précédent.

Un malheur ne vient jamais seul

Le 10 janvier 2024, il y a eu prise de fonction du nouveau Directeur général et ce, consécutivement à sa nomination par le Conseil d’Administration du 25 décembre 2023. Le 30 janvier 2024, le tribunal de 1ère Instance de Tunis a nommé deux mandataires judiciaires. Ces mandataires effectueront leurs missions sous le contrôle d’un juge commissaire.

En janvier 2024, Telnet Holding fait l’objet d’un contrôle douanier portant sur les investissements réalisés à l’étranger et sur les produits à l’export. Aucune note écrite n’a été reçue par la société en provenance de la douane. La société a estimé, en concertation avec ses conseillers, le montant des pénalités et amendes à la somme de 10 MDT.

Une demande de réconciliation a été bien introduite par Telnet Holding SA en date du 19 avril 2024 en vue de ramener le montant à la baisse. L’affaire est en cours. La société a constitué une provision pour risques et charges d’un montant de 10 MDT.

A la date du 4 mars 2024, la société Telnet Inc (Incorporated) a reçu une notification complémentaire de l’administration fiscale couvrant les exercices 2020 et 2021 pour un montant global de 4.560.952,018 DT, montant en principal de 2.503.396,479 DT et en pénalités de retard de 2.057.555,827 DT.

La société a formulé son opposition sur les deux notifications et a fourni les explications et les justifications nécessaires, estimant que le risque du contrôle fiscal est largement inférieur aux montants réclamés par rapport à la provision constatée au passif du bilan pour un montant de 1 000 000 dinars. La procédure de contrôle est en cours.

On rappelle aussi que la société « Telnet Inc » avait déjà reçu en février 2023 un avis de contrôle fiscal approfondi couvrant les exercices allant de 2019 à 2021. Une notification partielle en date du 29/12/2023 a été adressée à la société portant sur un montant global de 2.258.048,362 DT, composé en principal de 981.929,641 dinars et en pénalités de 1.276 118,721 dinars, couvrant les exercices allant de 2015 à 2019.

Le 13 septembre 2023, sur demande du 1er Juge d’instruction du 37ème Bureau auprès du Pôle Judiciaire Economique et Financier, il y a eu gel des comptes bancaires de la société. Suite à cette décision, les comptes bancaires du Groupe Telnet n’ont pas été gelés en totalité. Les commissaires aux comptes ont révélé ces faits le 25 décembre 2023 au Procureur de la République auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis. Les autres banques ont procédé au gel des comptes bancaires en 2024. La levée de ce gel est intervenue par une décision judiciaire le 8 février 2024.