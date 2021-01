Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions. Températures stables. Les maximales oscilleront entre 13°c et 17°c dans le nord et les hauteurs et entre 17°c et 21°c dans le reste des régions. Vents forts, avec une vitesse maximale atteignant les 60 km/h. Par conséquent, la vigilance est de mise . Mer très agitée près des côtes de l’est, à agitée dans le nord.

