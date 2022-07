Tennis: Grande liesse à l’Avenue Bourguiba en l’honneur de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a réitéré vendredi sa détermination à s’emparer de la tête du classement mondial des joueuses professionnelles (WTA).

Jabeur s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie donnée à son honneur en début de matinée au théâtre municipal de Tunis, à l’initiative de son sponsor officiel depuis deux ans, l’opérateur historique des télécommunications « Tunisie Télécom ».

« Les résultats obtenus cette saison, notamment les sacres à Madrid et Berlin et les finales à Rome et Wimbledon, sont autant d’incitations pour travailler davantage », a-t-elle déclaré à cette occasion.

Et la championne tunisienne d’exprimer sa gratitude pour le soutien de ses sponsors et sa détermination à remporter un tournoi de Grand Chelem, surtout Roland Garros.

Elle a, par la même, profité de la ferveur de ses fans rassemblés devant le théâtre municipal de Tunis, scandant le drapeau national et fêtant les exploits de la tenniswoman, pour partager sa joie.

Cette célébration, rappelle-t-on, intervient au lendemain de sa décoration par le président de la République, Kais Saied des insignes de Grand officier de l’ordre national du mérite sportif.