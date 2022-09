Textile-WeMed Award 2022 : Les candidatures sont ouvertes du 12 septembre au 16 octobre 2022

Les candidatures sont ouvertes du 12 septembre au 16 octobre 2022, pour participer au Prix WeMed de la durabilité méditerranéenne (WeMed Award 2022), destiné aux entrepreneurs et aux start-ups du textile, de l’habillement et de la mode, a indiqué lundi, le Centre technique du textile (CETTEX).

Le prix de cette édition vise à identifier les entrepreneurs et les start-ups du textile, de l’habillement et de la mode avec des modèles commerciaux durables innovants et un plan d’affaires défini dans certaines catégories.

Le prix des modèles d’affaires durables récompense les projets éco-innovants évolutifs « précoces » et « en phase de croissance » menés par des femmes (sans limite d’âge) et/ou des jeunes (jusqu’à 35 ans).

Les récompenses pour chaque catégorie consisteront en un 1 er prix (20 000 euros) et un 2 ème prix (10 000 euros) comprenant des services de coaching et d’assistance technique.

Financée par le Programme IEV CTF Med dans le cadre du Stand Up! projet et programme SwitchMed , cette 2ème édition du prix récompensera les réussites d’entreprises durables dans le secteur du textile, de l’habillement et de la mode .