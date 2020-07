Tfanen – Tunisie Créative attribue des fonds de subvention à 10 entreprises culturelles privées

Tfanen – Tunisie Créative a attribué des fonds de subventions à 10 entreprises culturelles privées qui ont proposé des projets dans le cadre du Fonds d’Engagement Culturel Local en Tunisie 2020. Les projets ont pour objectifs la valorisation de la diversité sociale et culturelle, la participation citoyenne et l’intégration socio-culturelle des minorités et/ou bien l’appui à l’accès à la culture dans les quartiers, les zones rurales, ou les régions reculées. Chaque entreprise bénéficiera d’une subvention allant de 30 000 et 300 000 TND.

L’appel à projets a été lancé le 14 février 2020, et clôturé le 12 mars 2020 avec la réception de 63 dossiers de candidature mais suite à la pandémie du coronavirus, les candidats ont été invités à réajuster leurs propositions de projets à la lumière de la crise du Covid-19 afin d’assurer leur pertinence et leur faisabilité face aux nouvelles contraintes et défis qui pèsent sur le secteur.

Cette approche vient en appui à l’initiative de relance du ministère des Affaires Culturelles constituée d’un ensemble de mesures pour réponde à la crise du secteur culturel tunisien causée par le Covid-19.

Tous les dossiers ont été soumis à des évaluations externes et indépendantes. A l’issue des évaluations, 24 entreprises ont été présélectionnées et ont été invitées à pitcher leurs projets, les 13 et 14 juillet 2020, devant 3 panels de sélection composés d’experts dans le domaine de la culture, des représentants du projet Tfanen et des membres du réseau EUNIC (Réseau des instituts culturels nationaux de l’Union Européenne).

En cohérence avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, le Fonds d’Engagement Culturel Local en Tunisie cherche à rapprocher la culture des citoyens, et à impulser une approche collaborative locale, au service d’un écosystème économique, culturel et social au sein duquel tous les acteurs (citoyens, société civile, secteur privé et institutions publiques) ont leur place et peuvent contribuer activement. Le fonds soutient des projets ayant un potentiel d’impact en termes de décentralisation et de développement durable de leurs secteurs ou territoires respectifs.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, démarré en Juin 2016 et financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des Affaires Culturelles.

Un budget total de 9.7 millions d’euros a été alloué pour la mise en œuvre de ce programme bilatéral sur la période 2016-2021 et pour toutes les activités du programme.

Le projet est une collaboration avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.