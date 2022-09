La BM poursuivra son appui à la Tunisie en matière de réforme des subventions

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi et le vice-président du Groupe de la Banque Mondiale (BM) pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj réunis mercredi à Tunis ont convenu de poursuivre la coordination sur l’appui de la BM au projet des réformes que la Tunisie compte mettre en œuvre.

Belhaj a exprimé la disposition de la Banque à fournir l’appui technique aux différents axes de réforme en coopération avec le ministère du Commerce et l’équipe de la BM en Tunisie, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié mercredi à Tunis.

A cet égard, la ministre a examiné le soutien apporté par la BM à la réforme du système de la subvention des produits de base, en ce qui concerne l’étude d’impact de sa mise en œuvre progressive sur les secteurs ciblés.

Il s’agit également de l’avancement dans la réalisation de la plateforme d’enregistrement des bénéficiaires des virements financiers et la stratégie de communication relative à la réforme du système de la subvention.

Les deux parties ont examiné également les moyens de développer la politique en matière de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles, l’importance de fournir toutes les conditions nécessaires pour instaurer un climat des affaires incitatif à l’investissement et la limitation du nombre des déclarerions préalables pour la réalisation des projets, en plus de l’instauration des instances judiciaires chargées de régler les litiges commerciaux.