TIA-BERD: Signature d’un protocole d’accord pour améliorer le climat d’investissement

Un protocole d’accord portant sur l’amélioration du climat d’investissement et des affaires en Tunisie a été signé, mercredi, à Tunis, par l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

- Publicité-

Ce protocole d’accord permettra de renforcer le climat des affaires en Tunisie, grâce à une assistance technique ciblée et au développement du secteur privé, du dialogue public-privé et de la numérisation du système d’investissement, a affirmé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said qui coprésidé avec le Premier Vice-Président de la BERD Jürgen Rigterink, la cérémonie selon les communiqués publiés par la BERD et par le ministère.En effet, La BERD s’associe à l’TIA et au ministère de l’Économie et de la Planification afin de renforcer le secteur privé du pays en améliorant sa gouvernance et en développant la numérisation de son écosystème d’investissement. Elle apportera, ainsi, une assistance technique permettant de mettre en place des conditions propices à l’innovation et à la créativité, avec la volonté d’attirer des investissements étrangers directs de qualité au lendemain de la crise de COVID 19.

« En signant ce protocole d’accord, la BERD et le gouvernement tunisien s’associent pour permettre à la Tunisie d’accélérer sa marche vers la transition numérique, d’adopter les changements technologies rapides en cours et de relever les défis mis en évidence par la pandémie de COVID-19 », a déclaré, le Premier Vice-Président de la Banque, Jürgen Rigterink.

Le responsable européen, dont les propos sont rapportés dans le communiqué de la BERD, s’est dit heureux de soutenir la TIA et le Fonds tunisien de l’investissement dans son projet de mettre des outils numériques à la disposition des investisseurs notant que la création d’une plateforme numérique à l’intention des investisseurs, la mise en place de l’identité numérique et l’adoption de lignes directrices numériques à l’intention des investisseurs sont des mesures très importantes dans ce domaine . Et d’exprimer l’engagement de son institution à soutenir la Tunisie pour surmonter les difficultés économiques et accompagner les programmes de réformes élaborés par le gouvernement afin de réaliser une transition économique efficace et durable.